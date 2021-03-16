Son Dakika | Afganistan'da Paşdan Barajı korumalarına silahlı saldırı: 3 ölü

Son dakika gündem haberine göre Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde Paşdan Barajı'nın güvenliğini sağlayan Afgan emniyet mensuplarına, Taliban militanları tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde Paşdan Barajı'nın güvenliğini sağlayan Afgan emniyet mensuplarına, Taliban militanları tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Afganistan Ulusal Su İşleri İdaresi sözcüsü Nizamuddin Hipilvak, basına yaptığı açıklamada, militanların barajın güvenliğini sağlayan emniyet mensuplarına yönelik silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Hipilvak, saldırıda 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 4 güvenlik görevlisinin militanlarca rehin alındığını belirtti.

Herat Valisi Sayed Vahid Katali de saldırının ardından gerçekleştirilen operasyonda 5 militanın öldürüldüğünü bildirdi.

Katali, Taliban'ın ülkede devam eden ulusal projelere karşı olduğunu ama bu konuda amacına ulaşamayacağını ifade etti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan militanların Ekim 2020'de ülkenin Nimruz vilayetinde bulunan Kamal Han Barajı'na düzenlediği silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat