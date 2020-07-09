Son Dakika | Afganistan'da orduya ait savaş uçağı düştü Gelen son dakika haberlerine göre Afganistan ordusuna ait savaş uçağının düştüğü açıklandı.

Afganistan ordusuna ait savaş uçağının düştüğü açıklandı.

Afganistan ordusuna ait A-29 Super Tucano adındaki savaş uçağı bugün ülkenin doğu ili Baghlan'da düştü. Uçağın düşüş nedeniyle ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı ancak Baghlan vilayeti sözcüsü Nazir Najm olayı teyit etti. Aynı zamanda ülkenin diğer bazı illeri de günü olaylarla başladı. Başkent Kabil'in 40 kilometre batısında yer alan Wardak ilinin Sayed Abad ilçesinde patlayıcı yüklü araç Afgan ordusuna ait bir askeri üssüne saldırı düzenledi. Patlamada herhangi can kaybı olmadı. Wardak vilayeti sözcüsü Muhibbullah Sharifzoy "Patlayıcı, Humvee tipi araça yerleştirilmişti fakat hedefe ulaşmadan infilak etti" ifadeleri kullanıldı.

Olayı henüz üstlenen olmadı.

Ülkenin doğu ili Nangarhar'ın 3. bölgesinde ise yol kenarına yerleştirilen bir bombanın infilak etmesi sonucu bir polis öldü ve iki sivil yaralandı. - KABİL

Kaynak: İHA