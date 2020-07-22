Son Dakika: Afganistan'da ordugaha intihar saldırısı: 2 ölü
Son dakika haberleri... Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde askeri kampa düzenlenen intihar saldırısında 2 asker hayatını kaybetti.
22.07.2020 11:09 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:03
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde askeri kampa düzenlenen intihar saldırısında 2 asker hayatını kaybetti.
Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, basına yaptığı açıklamada, saldırganın bomba yüklü araçla Helmand'ın Nahri Sırac bölgesindeki askeri kampı hedef aldığını söyledi.
Zuvak, intihar saldırısında 2 askerin yaşamını yitirdiğini, 6 askerin yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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Kaynak: AA