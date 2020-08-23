Son Dakika: Afganistan'da Maden Bakanlığı çalışanlarına saldırı: 3 ölü
Gelen son dakika haberlerine göre Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde Maden Bakanlığı çalışanlarını taşıyan araca yönelik düzenlenen bombalı saldırıda, 3 kişi hayatını kaybetti.
23.08.2020 17:31 | Son Güncelleme: 23.08.2020 18:03
Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde Maden Bakanlığı çalışanlarını taşıyan araca yönelik düzenlenen bombalı saldırıda, 3 kişi hayatını kaybetti.
Cüzcan Valiliği sözcüsü Maruf Azer, basına yaptığı açıklamada, Cüzcan'ın Carkuduk bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, Maden Bakanlığı çalışanlarını taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Azer, saldırıda iki bakanlık çalışanıyla araç sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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Kaynak: AA