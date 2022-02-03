Son dakika... Afganistan'da kömür madenindeki göçükte 10 kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Afganistan'da kömür madenindeki göçükte 10 kişi öldü

AA, Sayed Khodaiberdi Sadat - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika... Afganistan'da kömür madenindeki göçükte 10 kişi öldü

Son dakika haberi: Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde bulunan kömür ocağında meydana gelen göçükte 10 madenci hayatını kaybetti.

Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde bulunan kömür ocağında meydana gelen göçükte 10 madenci hayatını kaybetti.

Taliban geçici hükümetinin Baglan Kültür Müdürü Mustafa Haşimi, basına yaptığı açıklamada, Baglan'ın Nahrin ilçesinin Çinarek kömür madeninde göçük meydana geldiğini söyledi.

Nahrin İlçesi Kömür Madeni Müdürü Mevlevi Abdullah Hamıd da madende medyana gelen göçük sonucu 10 madencinin hayatını kaybettiğini, 10 madencinin de kurtarıldığını belirtti.

Hamıd, madendeki göçüğün grizu patlaması sonucu gerçekleştiğini kaydetti.

Geçen sene de aynı ilçedeki bir diğer kömür madeninde meydana gelen göçük sonucu 5 işçi yaşamını yitirmişti.

Ülkede yeterli güvenlik önlemi almadan işletilen birçok madende meydana gelen kazalar nedeniyle her yıl çok sayıda işçi hayatını kaybediyor.

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Güncel

Afganistan, Taliban, Kömür, işçi, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title