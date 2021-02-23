Son dakika! Afganistan'da ilk aşı kadın gazeteciye yapıldı
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Son dakika! Afganistan'da ilk aşı kadın gazeteciye yapıldı

23.02.2021 11:23 | Son Güncelleme: 23.02.2021 11:40
Son dakika! Afganistan'da ilk aşı kadın gazeteciye yapıldı

Gelen son dakika haberine göre Afganistan'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı kadın gazeteciye yapıldı.

Afganistan'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı kadın gazeteciye yapıldı.

Hindistan'ın yardımıyla ülkeye getirilen aşıların ilk etabı bugün cumhurbaşkanlığı sarayında yapılmaya başlandı. İlk aşı bir kadın gazeteciye yapıldı, ardından güvenlik güçleri ve sağlık personellerine vuruldu.

Saraydaki törende konuşan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, dünyada büyük can kayıplarına neden olan Kovid-19 hastalığının Afganistan'da kontrol altına alındığını söyledi.

Gani, aşıların adil şekilde dağıtılmasını sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Sağlık Bakanı Vekili Vahid Mecruh da Hindistan'ın yardım ettiği bu aşıların sağlık çalışanları, güvenlik güçleri ve gazetecilere yapılacağını ve daha sonra da ülke genelinde aşılama çalışmalarının başlayacağını kaydetti.

Mecruh, Afganistan genelinde aşılama çalışmalarının başlaması için yeni aşı alımının yapılacağını vurguladı.

Hindistan, şubat başında Afganistan'a 500 bin doz Kovid-19 aşısı yardımında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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