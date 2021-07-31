Son Dakika | Afganistan'da iki farklı noktada trafik kazası: 20 ölü, 18 yaralı

Son dakika haberler... Afganistan'ın Laghman vilayetinde iki ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarında 20 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Afganistan'ın Laghman vilayetinde iki ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarında 20 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Afganistan'ın Laghman vilayetinin iki farklı bölgesinde trafik kazası meydana geldi. Laghman hükümet sözcüsü Asadullah Dawlatzai kazalara ilişkin yaptığı açıklamada, "İlk kaza Cumartesi erken saatlerde Qargai bölgesinde bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. 8 yolcu öldü, 10 kişi de yaralandı. Can kayıpları arasında kadınlar ve çocuklar var" bilgisini paylaştı. İkinci kazanın Kach-e- Aziz Khan bölgesinde yaşandığını belirten Dawlatzai, benzer şekilde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 8 kişinin yaralandığını kaydetti. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı