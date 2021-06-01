Son dakika... Afganistan'da havan saldırısında 6 sivil öldü
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Son dakika... Afganistan'da havan saldırısında 6 sivil öldü

Son dakika... Afganistan'da havan saldırısında 6 sivil öldü
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Faiz Abad ilçesinde Taliban militanları tarafından atılan havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 6 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Faiz Abad ilçesinde Taliban militanları tarafından atılan havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 6 sivil hayatını kaybetti.

Cüzcan Emniyet Müdürü Hoca Gulam Ceylani Ebubekir, basına yaptığı açıklamada, militanların, Faiz Abad ilçe merkezine havan saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Atılan havan mermilerinden birinin sivil yerleşim yerine isabet ettiğini aktaran Ebubekir, saldırıda 6 sivilin yaşamını yitirdiğini, 2 sivilin yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Kapisa vilayetinde 30 Mayıs'ta militanlar tarafında atılan havan mermisinin bir düğün yerine isabet etmesi sonucu 7 sivil hayatını kaybetmişti.

Bir yandan, ülkede istikrarın sağlanması için çalışmalar sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Saldırılarda en çok zararı ise sivilleri görüyor.

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Afganistan'da 2021'in ilk çeyreğinde 573 sivilin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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