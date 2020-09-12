Son dakika! Afganistan'da camiye silahlı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Afganistan'da camiye silahlı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı

Son dakika haberi... Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Cebril şehrinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Son dakika! Afganistan'da camiye silahlı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı
12.09.2020 13:11 | Son Güncelleme: 12.09.2020 13:14

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Cebril şehrinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Herat Valiliği sözcüsü Ceylani Farhad, kimliği belirlenemeyen kişilerin Cebril şehrindeki bir camiye silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin de yaralandığını belirten Farhad, saldırganların bölgeden kaçtığını ve yakalanmaları için çalışmaların başlatıldığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Muharrem İnce Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Hadise Ferhat Göçer Çağatay Ulusoy Yasemin Özilhan
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Servet Yardımcı Ricardo Quaresma
Daha Fazla Eylül İzmir İnegöl Antalya
Şu an buradasınız: Son dakika! Afganistan'da camiye silahlı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 13:17:27. #1.14#
title