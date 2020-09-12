Son dakika! Afganistan'da camiye silahlı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı
Son dakika haberi... Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Cebril şehrinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
12.09.2020 13:11 | Son Güncelleme: 12.09.2020 13:14
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Cebril şehrinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Herat Valiliği sözcüsü Ceylani Farhad, kimliği belirlenemeyen kişilerin Cebril şehrindeki bir camiye silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin de yaralandığını belirten Farhad, saldırganların bölgeden kaçtığını ve yakalanmaları için çalışmaların başlatıldığını kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA