Son dakika! Afganistan'da camiye silahlı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı Son dakika haberi... Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Cebril şehrinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Cebril şehrinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Herat Valiliği sözcüsü Ceylani Farhad, kimliği belirlenemeyen kişilerin Cebril şehrindeki bir camiye silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin de yaralandığını belirten Farhad, saldırganların bölgeden kaçtığını ve yakalanmaları için çalışmaların başlatıldığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA