Son Dakika | Afganistan'da bombalı saldırılarda 1 polis öldü
07.02.2021 14:45 | Son Güncelleme: 07.02.2021 14:48
Son dakika gelişmesine göre Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırılarda 1 polis hayatını kaybetti.
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırılarda 1 polis hayatını kaybetti.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın merkezi Celalabad şehrinde ve Hogyani ilçesinde art arda bombalı saldırılar düzenlendiğini söyledi.
Hogyani, saldırılarda 1 polisin yaşamını yitirdiğini, 3'ü sivil 7 kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıları henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat