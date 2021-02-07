Son Dakika | Afganistan'da bombalı saldırılarda 1 polis öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Afganistan'da bombalı saldırılarda 1 polis öldü

07.02.2021 14:45 | Son Güncelleme: 07.02.2021 14:48
Son Dakika | Afganistan'da bombalı saldırılarda 1 polis öldü

Son dakika gelişmesine göre Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırılarda 1 polis hayatını kaybetti.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırılarda 1 polis hayatını kaybetti.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın merkezi Celalabad şehrinde ve Hogyani ilçesinde art arda bombalı saldırılar düzenlendiğini söyledi.

Hogyani, saldırılarda 1 polisin yaşamını yitirdiğini, 3'ü sivil 7 kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Barış Manço İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Ersun Yanal Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Sel Derbi İzmir Kadıköy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Afganistan'da bombalı saldırılarda 1 polis öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 14:50:39. #1.15#
title