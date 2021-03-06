Son dakika! Afganistan'da bombalı saldırıda savcı ile koruması öldü

Son dakika haberler... Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda bir savcı ile koruması hayatını kaybetti.

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda bir savcı ile koruması hayatını kaybetti.

Helmand Valisi Nabi Elham, basına yaptığı açıklamada, Helmand'ın merkezi Laşkergah şehrinde bir araca yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.

Saldırıda Helmand'da görev yapan Savcı Sayed Mahmud Aka ile korumasının yaşamını yitirdiğini ifade eden Nabi, olayda 8 kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimlerinin hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Afganistan hükümeti bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutarken Taliban ise saldırılarla bağlantısının olmadığını savunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat