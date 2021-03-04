Son dakika! Afganistan'da bombalı saldırıda kadın doktor hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda bir kadın doktor yaşamını yitirdi.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda bir kadın doktor yaşamını yitirdi.

Nangarhar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Farid Han, basına yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın merkezi Celalabad şehrinde üç tekerlekli motosiklete yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.

Han, saldırıda Nangarhar Devlet Hastanesinde görev yapan bir kadın doktorun hayatını kaybettiğini belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan dün öğle saatlerinde din alimi Mevlevi Feyiz Muhammed Faiz başkent Kabil'de, iki gün önce de Nangarhar vilayetinde Enikas televizyon kanalında çalışan 3 kadın personel uğradıkları silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.

Afganistan'da son 4 aydır, özellikle büyük kentlerde, suikast dalgası devam ediyor. Bu suikast dalgasının hedefinde ise gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Afganistan hükümeti, suikastlardan Taliban'ı sorumlu tutarken; Taliban bağlantılarının olmadığını savunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat