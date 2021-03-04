Son dakika! Afganistan'da bombalı saldırıda kadın doktor hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Afganistan'da bombalı saldırıda kadın doktor hayatını kaybetti

04.03.2021 09:45 | Son Güncelleme: 04.03.2021 09:48
Son dakika! Afganistan'da bombalı saldırıda kadın doktor hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda bir kadın doktor yaşamını yitirdi.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda bir kadın doktor yaşamını yitirdi.

Nangarhar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Farid Han, basına yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın merkezi Celalabad şehrinde üç tekerlekli motosiklete yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.

Han, saldırıda Nangarhar Devlet Hastanesinde görev yapan bir kadın doktorun hayatını kaybettiğini belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan dün öğle saatlerinde din alimi Mevlevi Feyiz Muhammed Faiz başkent Kabil'de, iki gün önce de Nangarhar vilayetinde Enikas televizyon kanalında çalışan 3 kadın personel uğradıkları silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.

Afganistan'da son 4 aydır, özellikle büyük kentlerde, suikast dalgası devam ediyor. Bu suikast dalgasının hedefinde ise gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Afganistan hükümeti, suikastlardan Taliban'ı sorumlu tutarken; Taliban bağlantılarının olmadığını savunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Nikol Paşinyan Enis Berberoğlu
Magazin Eda Ece Cansu Dere Sezen Aksu Bülent Ersoy
Spor Can Bartu Mesut Özil Halis Özkahya Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Taciz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Afganistan'da bombalı saldırıda kadın doktor hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 10:03:18. #1.14#
title