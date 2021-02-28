Son dakika: Afganistan'da bombalı saldırıda bir kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Afganistan'da bombalı saldırıda bir kişi öldü

28.02.2021 17:05 | Son Güncelleme: 28.02.2021 17:08
Son dakika: Afganistan'da bombalı saldırıda bir kişi öldü

Gelen son dakika haberine göre Afganistan'ın Gazne vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Gazne vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Gazne Valiliği Sözcüsü Vahidullah Cumazada, yaptığı açıklamada, Kale Sebz bölgesinde yola tuzaklanan bombanın patlatıldığını söyledi.

Cumazada, saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları ise yaralı sayısının 11 olduğunu öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Süleyman Soylu Nikol Paşinyan Mustafa Destici
Magazin Sibel Can Kenan Doğulu Demet Özdemir Mustafa Ceceli
Spor Ali Koç Ersun Yanal Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Afganistan'da bombalı saldırıda bir kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.2.2021 17:09:25. #1.15#
title