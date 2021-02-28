Son dakika: Afganistan'da bombalı saldırıda bir kişi öldü
28.02.2021 17:05 | Son Güncelleme: 28.02.2021 17:08
Gelen son dakika haberine göre Afganistan'ın Gazne vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın Gazne vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.
Gazne Valiliği Sözcüsü Vahidullah Cumazada, yaptığı açıklamada, Kale Sebz bölgesinde yola tuzaklanan bombanın patlatıldığını söyledi.
Cumazada, saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını belirtti.
Görgü tanıkları ise yaralı sayısının 11 olduğunu öne sürdü.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat