Son dakika! Afganistan'da bombalı saldırıda 6 sivil öldü
Gelen son dakika haberine göre Afganistan'ın Gazne vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti.
11.07.2020 20:55 | Son Güncelleme: 11.07.2020 22:20
Afganistan'ın Gazne vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti.
Gazne Valiliği Sözcüsü Vahidullah Cumazadah, basına yaptığı açıklamada, Çagatuy ilçesinin Dere-i Kıyak bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan araç bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Cumazadah, saldırıda 6 sivilin yaşamını yitirdiğini, 8 sivilin yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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Kaynak: AA