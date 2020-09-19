Son Dakika: Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı
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Son Dakika: Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

Son dakika haberi... Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Son Dakika: Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı
19.09.2020 19:21 | Son Güncelleme: 19.09.2020 19:24

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adılşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mezar-ı Şerif kent merkezinde el arabasına yerleştirilen bombanın, polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Adil, saldırıda 1 sivilin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Sayed Khodaiberdi Sadat
Sayed Khodaiberdi Sadat
AA Editörü
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