Son Dakika: Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberi... Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.
19.09.2020 19:21 | Son Güncelleme: 19.09.2020 19:24
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.
Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adılşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mezar-ı Şerif kent merkezinde el arabasına yerleştirilen bombanın, polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Adil, saldırıda 1 sivilin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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Kaynak: AA