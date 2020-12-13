Son Dakika | Afganistan'da bir savcı öldürüldü
13.12.2020 10:53 | Son Güncelleme: 13.12.2020 10:56
Gelen son dakika haberlerine göre Afganistan'ın başkenti Kabil'de görev yapan bir savcı uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de görev yapan bir savcı uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ferdevs Faramarz, yaptığı açıklamada, Kabil'in Karte-i Nev bölgesinde Habibullah adında bir savcının, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını belirtti.
Faramarz, savcının saldırı sonucu yaşamını yitirdiğini, saldırganların ise bölgeden kaçtığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat