Son Dakika | Afganistan'da bir kadın polis öldürüldü
Son dakika haberlerine göre Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde bir kadın polis, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde bir kadın polis, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Kandahar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kandahar'ın merkezinde bir kadın polisin, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.
Saldırıda kadın polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Barikzey, saldırganların bölgeden kaçtığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimlerinin hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.
Öte yandan Afganistan hükümetine göre yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat