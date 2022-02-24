Son Dakika | Afganistan'da 8 sağlık çalışanı suikast sonucu hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'ın Kunduz ve Takhar vilayetlerinde 8 sağlık çalışanının suikast sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Afganistan Özel Temsilci Yardımcısı Dr. Ramiz Alakbarov, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Kunduz ve Takhar vilayetlerinde 4 ayrı noktada 8 sağlık çalışanının suikast sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti.

Geçen yıl da çocuk felci aşısı hizmeti veren 9 sağlık görevlisinin öldürüldüğünü kaydeden Alakbarov, "Dört ayrı noktada bu cinayetin vahşeti karşısında dehşete düştük." ifadelerini kullandı.

Söz konusu kişilerin çocuk felci aşısı hizmeti veren sağlık ekibinde yer aldıklarını aktaran Alakbarov, "Birleşmiş Milletler, nerede olursa olsun sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları şiddetle kınıyor. Sağlık hizmetlerinin sağlanması tarafsızdır. Sağlık çalışanlarına ve onları koruyanlara yönelik herhangi bir saldırı, hayatlarını korumaya çalıştıkları çocuklara yapılmış bir saldırıdır." değerlendirmesini yaptı.

Kunduz ve Takhar vilayetlerinde çocuk felci aşılama çalışmalarının durdurulduğunu belirten Alakbarov, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler, bu cesur sağlık çalışanlarının ailelerine, arkadaşlarına ve meslektaşlarına en derin taziyelerini iletiyor. Bu anlamsız şiddet bir an önce son bulmalı. Sorumlular araştırılmalı ve adalete teslim edilmelidir. Bu saldırılar uluslararası insani hukukun ihlalidir."

2 şüpheli gözaltına alındı

Kunduz Kültür Müdürü Mutiullah Ruhani, basına yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin 4'ünün kadın olduğunu ve 2 şüphelinin de gözaltına alındığını açıkladı.

Ruhani, saldırının henüz hiçbir grup ya da kişi tarafından üstlenilmediğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Twitter hesabından yaptığı açıklamada olayı kınayarak, "Afganistan'da 4'ü kadın 8 çocuk felci sağlık çalışanının öldürülmesi beni derinden sarstı. Ailelerine ve meslektaşlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Sağlık çalışanları hedef değildir." ifadelerini kullandı.

AB Afganistan Delegasyonu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olayı kınayarak sorumluların bulunmasını ve yargı önüne çıkarılmasını istedi.