Son dakika: Afganistan'da 5.6 büyüklüğünde deprem: 12 ölü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Afganistan'ın kuzeybatısında yer alan Badgis vilayetinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Afganistan'ın kuzeybatısında yer alan Badgis vilayetinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Afganistan'ın kuzeybatısında yer alan Badgis vilayetindeki Qades ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde çok sayıda ev yıkılırken, ilk belirlemelere göre aralarında çocuklarında bulunduğu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Qades Kaymakamı Mohammad Seleh Pordel yaptığı açıklamada, "Kurbanlar arasında çocuk ve kadınlar bulunuyor" dedi.

Yetkililer, depremdeki can kaybının artmasından endişe edildiğini açıkladı.

(İHA)