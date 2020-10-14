Son dakika... Afganistan'da 2 askeri helikopter düştü: 9 ölü
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Son dakika... Afganistan'da 2 askeri helikopter düştü: 9 ölü

14.10.2020 09:25 | Son Güncelleme: 14.10.2020 09:28
Son dakika... Afganistan'da 2 askeri helikopter düştü: 9 ölü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde 2 askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde 2 askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan Savunma Bakanlığı, Afgan Hava Kuvvetlerine ait "Mİ-17" tipi 2 askeri helikopterin, Helmand'ın Nave ilçesinde kalkıştan hemen sonra düştüğünü bildirdi.

Helikopterlerin teknik arıza nedeniyle düştüğü ifade edilen açıklamada, kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Görgü tanıkları ise Nave ilçesinde yaralı askerleri alan iki helikopterin kalkıştan hemen sonra çarpıştığını ve kazada 10'dan fazla askerin öldüğünü öne sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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