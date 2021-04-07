Son Dakika | Afganistan Cumhurbaşkanı, prostat ameliyatı sonrası kitap okudu
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Son Dakika | Afganistan Cumhurbaşkanı, prostat ameliyatı sonrası kitap okudu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Son Dakika | Afganistan Cumhurbaşkanı, prostat ameliyatı sonrası kitap okudu

Son dakika haberine göre Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, başkent Kabil'deki Shahid Sardar Mohammad Dawood Khan Hastanesi'nde bugün prostat ameliyatı geçirdi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, başkent Kabil'deki Shahid Sardar Mohammad Dawood Khan Hastanesi'nde bugün prostat ameliyatı geçirdi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Gani'nin, ameliyat sonrası kitap okuduğu anlardan fotoğraf paylaşıldı. 

Gani, dün akşam prostat hastalığı nedeniyle başarılı bir şekilde ameliyat edildiği ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Gani, sosyal medyadan paylaştığı mesajında ameliyatının başarılı geçtiğini belirterek hastanenin doktorları ile sağlık personeline teşekkür etti. Başkanlık Sarayı, durumu stabil görünen 71 yaşındaki Gani'nin ameliyat sonrası kitap okuduğu fotoğraflarını paylaştı.


Son Dakika | Afganistan Cumhurbaşkanı, prostat ameliyatı sonrası kitap okudu
Son Dakika | Afganistan Cumhurbaşkanı, prostat ameliyatı sonrası kitap okudu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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