Son dakika! Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: "Geçici hükümetin kurulması kan dökülmesine neden olur"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: "Geçici hükümetin kurulması kan dökülmesine neden olur"

30.01.2021 12:53 | Son Güncelleme: 30.01.2021 12:56
Son dakika! Afganistan Cumhurbaşkanı Gani:

Son dakika haberi: Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkede geçici bir hükümetin kurulmasının kan dökülmesine neden olacağını söyledi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkede geçici bir hükümetin kurulmasının kan dökülmesine neden olacağını söyledi.

Gani, başkent Kabil'de video konferans yöntemiyle katıldığı bir törende, Afganistan'da geçici hükümetin kurulmasının meşru olmadığını belirtti.

Geçici hükümetin kurulmasının anayasaya aykırı olduğunu ifade eden Gani, "Geçici hükümetin kurulması kan dökülmesine neden olur." ifadesini kullandı.

Gani, barış sürecine asla engel olmadığını ancak kanuna aykırı işlere de göz yummayacağını kaydetti.

Taliban'ın barış için hiçbir olumlu adım atmadığını dile getiren Gani, verdiği sözleri yerine getirmeyerek saldırılarını arttırdığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Gani, ABD'nin yeni yönetiminin Taliban ile barış sürecini gözden geçirmesini istediklerini sözlerine ekledi.

Diğer taraftan iki gün önce Moskova'a giden Taliban'ın Katar Ofisi Yardımcısı Şir Muhammed Abbas Stanikzey, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin istifa vermesi gerektiğini, yeni kurulacak geçici hükümetle barış görüşmelerini yürüteceklerini belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Mehmet Muş Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Cemal Hünal Feyza Aktan Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Ankara İstifa Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: "Geçici hükümetin kurulması kan dökülmesine neden olur" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 13:00:46. #1.15#
title