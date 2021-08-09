Son dakika: Afgan hükümet güçleriyle Taliban arasındaki çatışmalar devam ediyor
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Son dakika: Afgan hükümet güçleriyle Taliban arasındaki çatışmalar devam ediyor

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban'la barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban'la Afgan hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalar artarak devam ediyor.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban'la barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban'la Afgan hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalar artarak devam ediyor.

Son dakika: Afgan hükümet güçleriyle Taliban arasındaki çatışmalar devam ediyor
Son dakika: Afgan hükümet güçleriyle Taliban arasındaki çatışmalar devam ediyor
Son dakika: Afgan hükümet güçleriyle Taliban arasındaki çatışmalar devam ediyor
Son dakika: Afgan hükümet güçleriyle Taliban arasındaki çatışmalar devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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