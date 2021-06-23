Son dakika! AFAD ve itfaiye erlerine drone eğitimi verildi
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Son dakika! AFAD ve itfaiye erlerine drone eğitimi verildi

Son dakika! AFAD ve itfaiye erlerine drone eğitimi verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Edirne Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından, Trakya bölgesindeki AFAD personellerine, Edirne ve Süloğlu itfaiye erlerine drone eğitimi verilerek tatbikat gerçekleştirildi.

Edirne Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından, Trakya bölgesindeki AFAD personellerine, Edirne ve Süloğlu itfaiye erlerine drone eğitimi verilerek tatbikat gerçekleştirildi.

Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Trakya bölgesinde görev yapan AFAD personelleriyle birlikte Edirne ve Süloğlu ilçesinde görevli itfaiye erlerine drone eğitimi verilerek olası acil durumlarda müdahalede kullanılmak üzere havadan arama tatbikatı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen tatbikata AFAD personeli ve itfaiye erlerinden toplamda 20 kişi katıldı. - EDİRNE

Son dakika! AFAD ve itfaiye erlerine drone eğitimi verildi
Son dakika! AFAD ve itfaiye erlerine drone eğitimi verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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