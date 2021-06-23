Son dakika! AFAD ve itfaiye erlerine drone eğitimi verildi

Son dakika haberlerine göre Edirne Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından, Trakya bölgesindeki AFAD personellerine, Edirne ve Süloğlu itfaiye erlerine drone eğitimi verilerek tatbikat gerçekleştirildi.