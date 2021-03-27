Son dakika: AFAD'tan itfaiyecilere eğitim
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Son dakika: AFAD'tan itfaiyecilere eğitim

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Son dakika: AFAD'tan itfaiyecilere eğitim

Son dakika haber: Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekiplerine eğitim verdi.

Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekiplerine eğitim verdi.

AFAD Arama ve kurtarma ekipleri Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevle itfaiye personeline dağcılıkta ip ve yukarıdan indirme eğitimi verdi. Yaklaşık bir hafta süren eğitimler pratik ve teorik olarak verildi.

İp ve yukarıdan indirme konularında itfaiye ekiplerine ağırlıklı olarak teknik bilgiler anlatıldı. - ADIYAMAN

Son dakika: AFAD'tan itfaiyecilere eğitim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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