Son dakika... AFAD, İzmir'deki depremde 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı
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Son dakika... AFAD, İzmir'deki depremde 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

30.10.2020 17:05 | Son Güncelleme: 30.10.2020 17:08
Son dakika... AFAD, İzmir'deki depremde 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Son dakika haberler... İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan depremde 1'i boğulma olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 120 kişinin yaralandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan depremde 1'i boğulma olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 120 kişinin yaralandığını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden alınan bilgilere göre, 1'i boğulma olmak üzere 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 120 vatandaşımız da yaralanmıştır. AFAD Başkanlığı tarafından, bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere 3 milyon lira acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Sakarya, Bursa ve Afyon'dan 3 mobil koordinasyon tırı bölgeye yönlendirilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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