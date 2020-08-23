Son dakika... AFAD ekipleri elin vurduğu Giresun'da Son dakika haberine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,(AFAD) Giresun da meydana gelen sel ve su baskınlarına ekiplerin ilk dakikadan itibaren müdahale edildiğini aktardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,(AFAD) Giresun da meydana gelen sel ve su baskınlarına ekiplerin ilk dakikadan itibaren müdahale edildiğini aktardı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Giresun ilinde aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel ve su baskınlarına ekiplerimiz ilk dakikadan itibaren müdahale etmektedir. Giresun'un yanı sıra çevre illerden de personel ve araçlar destek amacıyla bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi. (İHA) Kaynak: İHA