Son dakika! AFAD, Batı Karadeniz'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısının, 70'i Kastamonu, 10'u Sinop, 1'i Bartın'da olmak üzere 81'e yükseldiğini bildirdi.

Son dakika gündem haberine göre AFAD, Batı Karadeniz'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısının, 70'i Kastamonu, 10'u Sinop, 1'i Bartın'da olmak üzere 81'e yükseldiğini bildirdi.