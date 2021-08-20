Son dakika! AFAD, Batı Karadeniz'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısının, 70'i Kastamonu, 10'u Sinop, 1'i Bartın'da olmak üzere 81'e yükseldiğini bildirdi.
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Son dakika! AFAD, Batı Karadeniz'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısının, 70'i Kastamonu, 10'u Sinop, 1'i Bartın'da olmak üzere 81'e yükseldiğini bildirdi.

Son dakika! AFAD, Batı Karadeniz'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısının, 70'i Kastamonu, 10'u Sinop, 1'i Bartın'da olmak üzere 81'e yükseldiğini bildirdi.
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre AFAD, Batı Karadeniz'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısının, 70'i Kastamonu, 10'u Sinop, 1'i Bartın'da olmak üzere 81'e yükseldiğini bildirdi.

AFAD, Batı Karadeniz'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısının, 70'i Kastamonu, 10'u Sinop, 1'i Bartın'da olmak üzere 81'e yükseldiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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Son dakika! AFAD, Batı Karadeniz'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısının, 70'i Kastamonu, 10'u Sinop, 1'i Bartın'da olmak üzere 81'e yükseldiğini bildirdi. - Haberler
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