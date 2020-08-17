Son dakika! Adyaman'da PKK/KCK operasyonu: 3 tutuklama
Son dakika haberlerine göre ADIYAMAN'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
17.08.2020 18:44 | Son Güncelleme: 17.08.2020 19:39
ADIYAMAN'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
- Adıyaman
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle M.E., A.S. ve E.D.'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. M.E., A.S. ve E.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Öte yandan, aynı operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Y.C.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
- Adıyaman
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Kaynak: DHA