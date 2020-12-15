Son dakika! Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik operasyon
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Son dakika! Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik operasyon

15.12.2020 08:23 | Son Güncelleme: 15.12.2020 08:29
Son dakika! Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik operasyon

Son dakika haberi: İstanbul merkezli 9 ilde, Adnan Oktar organize suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul merkezli 9 ilde, Adnan Oktar organize suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün devamlılığını sağlamayı hedefleyen ve bu yönde eylemlerde bulunan, yargılaması devam eden örgütün lider, yönetici ve üyelerinin moral ve motivasyonlarını arttırmak ve örgüt lehine kamuoyunda algı oluşturmak maksatlı sosyal medyada çalışmalar yapan, örgütle iltisaklı kişilerin tespitine yönelik çalışma başlattı.

Aralarında kamuda görevli 3 doktor ve 1 öğretmeninde bulunduğu 23 şüpheli tespit edildi.

Ekipler İstanbul merkezli 9 ilde farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Bu arada, şüphelilerin örgütün yönetici ve üyeleri ile HTS irtibatları olduğu, aleyhlerinde örgütle iltisaklı olduklarına dair ifade bulunduğu, işlem yapılmış örgüt üyelerinden elde edilen dijital verilerde bilgilerine rastlanıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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