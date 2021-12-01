Son dakika haber | ADLİYE DIŞINDA KARŞILAŞAN İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGA KAMERADA

Kartal'da iddiaya göre Anadolu Adliyesi yakınındaki bir kafede karşılaşan davalı iki grup arasında yumruklu Kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Kartal'da iddiaya göre davalı iki grup Anadolu Adliyesi yakınındaki bir kafede karşılaştı. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan yumruklu kavga orada bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Kafe çalışanları kavgayı ayırmaya çalışırken, taraflar daha sonra kafeden ayrıldı.