Son dakika: Adıyaman Valisi Çuhadar, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı
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Son dakika: Adıyaman Valisi Çuhadar, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

12.02.2021 21:15 | Son Güncelleme: 12.02.2021 21:18
Son dakika: Adıyaman Valisi Çuhadar, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

Son dakika haberine göre Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Adıyaman Valiliği binasında sağlık çalışanı tarafından Vali Çuhadar'a ilk doz aşı uygulaması yapıldı.

Vali Mahmut Çuhadar, AA muhabirine, "Sağlık camiamızın, çalışanlarımızın emekleri ödenmez, hakları ödenmez. Fedakarca çalıştılar, hala da çalışmaya devam ediyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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