Son Dakika: ADIYAMAN Şehit babası İmam Sarıaslan: Cumhurbaşkanımız tüm şehitlerin babasıdır
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Son Dakika: ADIYAMAN Şehit babası İmam Sarıaslan: Cumhurbaşkanımız tüm şehitlerin babasıdır

Son dakika gelişmesine göre Şehit babası İmam Sarıaslan: Cumhurbaşkanımız tüm şehitlerin babasıdırZEYTİN Dalı Harekatında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın, Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaşayan ailesi için yaptırılan ev, tamamlandı.

30.07.2020 17:18 | Son Güncelleme: 30.07.2020 19:55

Şehit babası İmam Sarıaslan: Cumhurbaşkanımız tüm şehitlerin babasıdır

ZEYTİN Dalı Harekatında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın, Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaşayan ailesi için yaptırılan ev, tamamlandı. Teslim edilen eve yerleşen şehit uzman çavuşun bakası İmam Sarıaslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm şehitlerin babası olduğunu söyledi.

Suvarlı beldesinde, Adıyaman Besni Kaymakamlığı tarafından, şehit uzman çavuşun babası İmam Sarıaslan'ın gösterdiği arsa üzerine yapımına başlanan ev, tamamlanarak aileye teslim edildi.

Şehidin babası İmam Sarıaslan, oğlunu toprağa verdiği gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini aradığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm şehitlerin babası olduğunu ifade eden Sarıaslan, kendisine isteği üzerine ev yapılacağı sözü verildiğini ifade etti. Oğlunun mezarına giderek dua eden şehit babası Sarıaslan, "Oğlum şehit olunca başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletin zirvesi bizi yalnız bırakmadı. Ben onları çok seviyorum. Onlar bizlere sahip çıkıyor ve bizi yalnız bırakmıyorlar. Ben oğlumu toprağa verdiğim gün 'Vatan sağ olsun, gerekirse bende varım ve benim bir oğlum daha var şehit olmaya' dedim. Ben her zaman dediğimin arkasındayım. Devletimi, polisimi, askerimi seviyorum. Hepsine de sevdalıyım. Özellikle Recep Tayyip Erdoğan başkanımız ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu özellikle çok seviyorum" diye konuştu.

Ev yapımından dolayı de katkı sağlayanlara teşekkür eden Sarıaslan, "Köyde bir ev sözü verdiler ve benim arsamın üzerine evimi yaptılar. Evimin yapımı tamamlandı. Evimin yapımında emeği geçen Adıyaman Valiliği ve Besni Kaymakamlığımız ile hayırseverlerimizden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

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Son Dakika: ADIYAMAN Şehit babası İmam Sarıaslan: Cumhurbaşkanımız tüm şehitlerin babasıdır

Kaynak: DHA

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