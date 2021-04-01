Son dakika... ADIYAMAN Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... ADIYAMAN Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Otomobilin çarptığı çocuk yaralandıADIYAMAN'da, yolun karşına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Yiğit Turan'a otomobil çarparak yaralandı.

Doğacak bebekleri için düzenledikleri parti faciayla sonuçlandı! Gösteri uçağı gözlerinin önünde denize çakıldı
Doğacak bebekleri için düzenledikleri parti faciayla sonuçlandı! Gösteri uçağı gözlerinin önünde denize çakıldı

Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

ADIYAMAN'da, yolun karşına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Yiğit Turan'a otomobil çarparak yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezi yönünde ilerleyen Abdurrahman Doğan yönetimindeki 02 AAG 993 plakalı otomobil yolun karısına geçmeye çalışan Yiğit Turan'a çarptı. Kazada yola savrulan çocuğu gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Turan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika... ADIYAMAN Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Son dakika... ADIYAMAN Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Son dakika... ADIYAMAN Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Son dakika... ADIYAMAN Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Erkan Kandemir Süleyman Soylu Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Hande Erçel Acun Ilıcalı Birkan Sokullu
Spor Can Bartu Cenk Tosun Erol Bulut Caner Erkin Şenol Güneş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... ADIYAMAN Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 17:56:48. #1.16#
title