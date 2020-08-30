Son dakika! ADIYAMAN Minibüs ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
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Son dakika! ADIYAMAN Minibüs ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

Son dakika gündem haberine göre Minibüs ile motosikletin çarpıştığı kaza kameradaADIYAMAN'da, minibüs ve motosikletin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

30.08.2020 11:03 | Son Güncelleme: 30.08.2020 11:08

Minibüs ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

ADIYAMAN'da, minibüs ve motosikletin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde, Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 LE 059 plakalı minibüs ile Kenan Durmaz yönetimindeki 02 ABE 476 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Kenan Durmaz ve arkasında oturan Haldun Durmaz yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Son dakika! ADIYAMAN Minibüs ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

Kaynak: DHA

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