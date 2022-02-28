Son dakika haberi: Trafik kazasında 3 kişi yaralandı
AA, İsmail Kaya - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Eşref Toprak idaresindeki 02 RA 010 plakalı otomobil, Kahta- Adıyaman karayolunun 15. kilometresinde, Zekeriya Tekin idaresindeki 63 ACK 628 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Tekin ve araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.