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Son dakika haberi: Trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA, İsmail Kaya - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Eşref Toprak idaresindeki 02 RA 010 plakalı otomobil, Kahta- Adıyaman karayolunun 15. kilometresinde, Zekeriya Tekin idaresindeki 63 ACK 628 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Tekin ve araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika haberi: Trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA / İsmail Kaya - Güncel

Otomobil, Adıyaman, Güncel, Haberler

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