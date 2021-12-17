Son dakika haberleri! Yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberleri! Yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Adıyaman'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İ.B. idaresindeki 34 FA 6945 plakalı yolcu otobüsü, Atatürk Bulvarı'nda R.D'nin kullandığı 02 FT 613 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki iki kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Son dakika haberleri! Yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri! Yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri! Yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri! Yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri! Yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri! Yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri! Yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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