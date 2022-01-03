Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bir evde uyuşturucu olduğu bilgisi aldı.

Ekipler B.B'nin evinde yaptığı aramada 3,50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.