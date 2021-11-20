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Son dakika... Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Son dakika... Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber... Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih Mahallesinde Y.B'ye ait bir evde uyuşturucu olduğu bilgisi aldı.

Ekipler şüphelinin adresinde yaptığı aramada, 30,10 gram esrar, 227 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 100 mililitre kimyasal sıvı ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

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AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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