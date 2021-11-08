Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi aldı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda "torbacı" olduğu belirlenen S.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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