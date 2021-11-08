Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi aldı.
Ekipler, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda "torbacı" olduğu belirlenen S.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.