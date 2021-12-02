Son dakika: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 1 şüpheli tutuklandı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 1 şüpheli tutuklandı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 1 şüpheli tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, şüphelinin adresine düzenlediği operasyonda, 40 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 150 lira ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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