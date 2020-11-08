Son dakika! Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
08.11.2020 19:09 | Son Güncelleme: 08.11.2020 19:12
Son dakika gündem haberi: Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, T.K, A.K. ve A.S. gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerine yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca ile 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Evren