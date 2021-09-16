Son dakika... Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu - Haberler
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Son dakika... Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Son dakika... Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberler... Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güdülge Köyü Bayramlar mezrasında uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine İ.H.K'nın adresine operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyonda 438 gram kubar esrar, hassas terazi, kursıkı tabanca, şarjör ve av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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