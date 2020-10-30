Son dakika... Adıyaman'da traktörün devrilmesi sonucu karı koca öldü
30.10.2020 22:27 | Son Güncelleme: 30.10.2020 22:30
Bir son dakika haberine göre Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü ve eşi öldü.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü ve eşi öldü.
Hacı Bayram Karais (80) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Hacılar köyünde devrildi.
Kazada sürücü ve eşi Ayşe Karais (55) olay yerinde hayatını kaybetti.
Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi