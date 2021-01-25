Son Dakika | Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
25.01.2021 14:49 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:52
Son dakika gündem haberine göre Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya finansman sağlanmasına ilişkin yürüttüğü çalışmalar kapsamında Abuzer A'yı gözaltına aldı.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Abuzer A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül