Son Dakika | Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finans sağladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finans sağladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Son Dakika | Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finans sağladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya mali destek sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya mali destek sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmada M.H'nin örgüte finans desteği sağladığı tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.H, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

Son dakika haber! MSB: Pençe-Şimşek Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen PKK'lı 5 terörist, ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale...
Son dakika haber! MSB: Pençe-Şimşek Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen PKK'lı 5 terörist, ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Meral Akşener Mustafa Demir Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Derya Uluğ Düm Tek Tek İrem Derici Yıldız Tilbe
Spor Balotelli Arda Turan Burak Elmas Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finans sağladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 11:47:42. #1.14#

title