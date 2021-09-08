Son dakika... Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen 2 zanlı yakalandı
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Son dakika... Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen 2 zanlı yakalandı

Son dakika... Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen 2 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya üye olduğu öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya üye olduğu öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmada, E.A. ile N.Ç'nin örgüte üye olduğu ve finansman desteği sağladıkları tespit edildi.

Jandarma Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Son dakika... Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen 2 zanlı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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