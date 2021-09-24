Son Dakika | Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı
Son dakika haberi... Adıyaman'da terör örgütü PKK mensubu olduğu öne sürülen 2 şüpheliden biri tutuklandı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü Pkk mensubu olduğu öne sürülen 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.
Jandarma ekipleri, PKK'ya üye olduğu ve örgüte finansman desteği sağladığı iddiasıyla Y.E. ile K.A'yı gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.A. tutuklanırken diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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