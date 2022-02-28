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ADIYAMAN'DA TERÖR OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADIYAMAN'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şüpheli H.K. gözaltına alındı.

ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da terör örgütü Pkk'ya yönelik operasyonda şüpheli H.K. gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, H.K.'yi adresinde gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgulaması tamamlanan şüpheli, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

ADIYAMAN'DA TERÖR OPERASYONU

ADIYAMAN'DA TERÖR OPERASYONU

ADIYAMAN'DA TERÖR OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Adıyaman, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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