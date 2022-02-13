Son dakika haberi... Tamirhanede çıkan yangında 2 kişi ağır yaralandı - Haberler
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Son dakika haberi... Tamirhanede çıkan yangında 2 kişi ağır yaralandı

AA, Emin Tezerdi - Güncel
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Son dakika habere göre Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet tamirhanesinde çıkan yangında 2 kişi ağır yaralandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet tamirhanesinde çıkan yangında 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde motosiklet tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Ekipler, yaralanan 2 kişiyi iş yerinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince önce Gölbaşı Devlet Hastanesine daha sonra da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Son dakika haberi... Tamirhanede çıkan yangında 2 kişi ağır yaralandı

Son dakika haberi... Tamirhanede çıkan yangında 2 kişi ağır yaralandı

Son dakika haberi... Tamirhanede çıkan yangında 2 kişi ağır yaralandı

Son dakika haberi... Tamirhanede çıkan yangında 2 kişi ağır yaralandı

Son dakika haberi... Tamirhanede çıkan yangında 2 kişi ağır yaralandı

Son dakika haberi... Tamirhanede çıkan yangında 2 kişi ağır yaralandı

AA / Emin Tezerdi - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi, Adıyaman, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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